Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Ноября

07 Ноября

Популярное

Выставка в честь Ларисы Сахьяновой пройдёт в Улан-Удэ

Выставка в честь Ларисы Сахьяновой пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 
Выставка откроется в дни проведения IV фестиваля балета в Бурятии

IV фестиваль балета приурочен к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой. В дни фестиваля в музее театра оперы и балета на третьем этаже откроется выставка, посвящённая жизни и творчеству Ларисы Сахьяновой. Здесь будут представлены костюмы балерины из спектаклей «Красавица Ангара», «Кармен», «Жизель», афиши 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

Особое внимание на выставке уделено фотографиям из личного архива артистки. Большая часть архива ранее не публиковалась и неизвестна широкой публике.

Также фотографии Ларисы Петровны будут представлены в электронном формате на большом экране в фойе второго этажа театра. Здесь же зрителям представится возможность поближе познакомиться с балетными костюмами из спектаклей театра и разглядеть каждый из них детально.

IV фестиваль балета пройдет в Улан-Удэ с 14 по 18 ноября в Бурятском театре оперы и балета. Выставка в музее театра открыта для посещения во время антракта и перед началом спектаклей.

В программе фестиваля – шедевры мирового балетного репертуара:

14 ноября, 18:30 «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова;
15 ноября, 18:30 «Лебединое озеро» П. Чайковского;
16 ноября, 18:30 «Жизель» А. Адана;
17 ноября, 17:00 «Дон Кихот» Л. Минкуса.

Кульминацией фестиваля станет заключительный Гала-концерт 18 ноября в 17:00 с участием ведущих солистов балета Большого театра России, Михайловского театра, Челябинского театра оперы и балета, Новосибирского театра оперы и балета и балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.

Как сообщал «Байкал-Daily», выступит в Улан-Удэ звезда мирового балета Иван Васильев.
выставка театр оперы и балета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники Бурятии отправятся на соревнования в Казань
Школьники Бурятии отправятся на соревнования в Казань
Общество, 08.11.2018
Ребята будут соревноваться в знаниях дорожного движения
Улан-удэнец продаёт переходящее знамя за 6 тысяч
Улан-удэнец продаёт переходящее знамя за 6 тысяч
Общество, 08.11.2018
Владелец раритета ранее отказал музею
Немецкий онколог провёл сложную операцию пациентке в Улан-Удэ
Немецкий онколог провёл сложную операцию пациентке в Улан-Удэ
Общество, 08.11.2018
Врачи-онкологи республики перенимают опыт немецких коллег
В Ангарске в СИЗО смогут отправлять электронные письма
В Ангарске в СИЗО смогут отправлять электронные письма
Общество, 08.11.2018
Подследственный также может написать ответ
Жители Бурятии учатся делать изделия из шерсти
Жители Бурятии учатся делать изделия из шерсти
Общество, 08.11.2018
Под руководством мастера из Монголии они уже изготовили обувь и одежду
Сотрудники Росгвардии и МВД Бурятии почтили память погибших коллег
Сотрудники Росгвардии и МВД Бурятии почтили память погибших коллег
Общество, 08.11.2018
На митинге вспомнили слова Героя России Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья»
В Бурятии прошли чемпионаты по игре в шашки
В Бурятии прошли чемпионаты по игре в шашки
Общество, 08.11.2018
По итогам мероприятий определились новые чемпионы
Иркутяне сами выберут название новому скверу
Иркутяне сами выберут название новому скверу
Общество, 08.11.2018
В Иркутске после реконструкции открыт сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской
В Иркутской области лишили прав двух водителей-наркоманов
В Иркутской области лишили прав двух водителей-наркоманов
Общество, 08.11.2018
Мужчины состояли на учёте у наркологов, но при этом водили машины
В Бурятии прошли сборы по альпинистской подготовке
В Бурятии прошли сборы по альпинистской подготовке
Общество, 08.11.2018
Прошли занятия по скальной и снежной подготовке, а также восхождения
БСМП пояснила претензии Роспотребнадзора
БСМП пояснила претензии Роспотребнадзора
Общество, 08.11.2018
Соблюсти нормативы сейчас возможно, либо построив новый корпус, либо сократив число коек
Сотрудник колонии стал чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу
Сотрудник колонии стал чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу
Общество, 08.11.2018
Он отправится на чемпионат Дальневосточного федерального округа
В Бурятии станут предсказывать космическую погоду
В Бурятии станут предсказывать космическую погоду
Общество, 08.11.2018
Данные будут использованы различными ведомствами – от минобороны до МЧС

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^