Выставка откроется в дни проведения IV фестиваля балета в Бурятии
IV фестиваль балета приурочен к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой. В дни фестиваля в музее театра оперы и балета на третьем этаже откроется выставка, посвящённая жизни и творчеству Ларисы Сахьяновой. Здесь будут представлены костюмы балерины из спектаклей «Красавица Ангара», «Кармен», «Жизель», афиши 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Особое внимание на выставке уделено фотографиям из личного архива артистки. Большая часть архива ранее не публиковалась и неизвестна широкой публике.
Также фотографии Ларисы Петровны будут представлены в электронном формате на большом экране в фойе второго этажа театра. Здесь же зрителям представится возможность поближе познакомиться с балетными костюмами из спектаклей театра и разглядеть каждый из них детально.
IV фестиваль балета пройдет в Улан-Удэ с 14 по 18 ноября в Бурятском театре оперы и балета. Выставка в музее театра открыта для посещения во время антракта и перед началом спектаклей.
В программе фестиваля – шедевры мирового балетного репертуара:
14 ноября, 18:30 «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова;
15 ноября, 18:30 «Лебединое озеро» П. Чайковского;
16 ноября, 18:30 «Жизель» А. Адана;
17 ноября, 17:00 «Дон Кихот» Л. Минкуса.
Кульминацией фестиваля станет заключительный Гала-концерт 18 ноября в 17:00 с участием ведущих солистов балета Большого театра России, Михайловского театра, Челябинского театра оперы и балета, Новосибирского театра оперы и балета и балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.
Как сообщал «Байкал-Daily», выступит в Улан-Удэ звезда мирового балета Иван Васильев.
Выставка в честь Ларисы Сахьяновой пройдёт в Улан-Удэ
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