Улан-удэнец продаёт переходящее знамя за 6 тысяч

Улан-удэнец разместил необычное объявление на сайте «Юла» о продаже переходящего знамени победителю в социалистическом соревновании. Знамя выполнено из шёлка с бахромой. Уточняет, что в нижнем углу клякса краски со времён СССР.











Оценил продавец раритетную вещь в 6 тысяч рублей.- В советское время на производстве устраивали социалистические соревнования. Люди брали на себя обязательство цеха, бригады выполняли и перевыполняли задания. Местная ячейка комсомола следила за этим, проверяла, как выполнил работу человек, узнавая трудовые показатели. Победителям вручали вымпел, знамя или флаг. Также поощряли денежной премией в 50 рублей,- рассказал «Байкал-Daily» продавец.По словам мужчины, знамя он продаёт из-за ненадобности.- Года прошли лежит, «хламится», - поделился мужчина.Переходящее знамя хотел купить музей другого города, но улан-удэнец им отказал.Отметим, в последнее время в Бурятии участились случаи мошенничества, связанные с объявлениями в интернете. Полицейские убедительно просят граждан не переводить денежные средства неустановленным лицам.