В Ангарске в СИЗО смогут отправлять электронные письма

Подследственный также может написать ответ
Служба отправки электронных сообщений «ФСИН-Письмо» заработала в следственном изоляторе № 6 в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по Иркутской области.
Сервис позволит людям вести электронную переписку с лицами, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии.
Письмо в колонию можно отправить с телефона, планшета или компьютера, подключённого к интернету в любое удобное время. Доставка письма до адресата производится в срок до 3 суток без учёта выходных и праздничных дней. Все электронные письма, так же, как и обычные, проходят обязательную цензуру.
Лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, письмо доставляется в распечатанном виде. Подследственный может написать ответ, но уже в рукописном виде. Он будет направлен получателю в виде скан-копии.
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