Жители Бурятии учатся делать изделия из шерсти













Первые обучающие курсы с опытным мастером из Монголии Орсоо Долгормой завершаются выставкой работ учеников из Бурятии. Они изготовили сапожки, валенки, тапочки, шапки, детские и взрослые дэгэлы и даже мыло. Всего участие в работе первой волны обучения приняло 22 человека. Каждый ученик выполнил 6 видов изделий.- Для бурят войлок являлся одним из основных ремёсел, уходящим вглубь веков и сегодня переживает поистине второе рождение. Возрождается настоящий интерес к войлочным изделиям, несущим тепло, красоту и здоровье. Это показала прошедшая недавно выставка мастеров войлока из Китая и Монголии «Нооhоной наадан» («Шерстяная опера»), - сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.Уже составлен график выездов в районы Бурятии. Планируется проводить мероприятия раз в два месяца. Масштабное обучение завершится в июне 2019 года в рамках Сибирской Дальневосточной выставки племенных овец и коз. Тогда же пройдёт вторая презентация «Шерстяной оперы» «Нооhоной наадан», где ведущие мастера отрасли представят изделия из шерсти.