Сотрудники Росгвардии и МВД Бурятии почтили память погибших коллег

8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД РФ. В Бурятии почтили память тех, кто ценой своей жизни отстоял закон и правопорядок, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.











Залпы троекратного оружейного салюта раздались в память о героях. В знак благодарности за службу, в знак вечной памяти к подножию мемориала были возложены цветы.









Сегодня в память о павших в борьбе с преступностью защитниках Родины прошёл торжественный митинг. К родственникам погибших обратился начальника управления Росгвардии по Бурятии полиции Иван Ванчугов.-Сотрудники, погибшие при исполнении служебного долга во имя торжества закона и мира,– настоящие патриоты, которые пожертвовали собой ради мирного неба, спокойствия и безопасности родной Бурятии. Выражаем семьям погибших сотрудников слова благодарности и скорби,за многие годы тесного общения при решении многих проблем мы практически породнились. Ко всем сотрудникам МВД и Росгвардии я обращаюсь словами Героя России росгвардейца Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья».Накануне Дня памяти военнослужащие Росгвардии съездили с матерью погибшего сотрудника внутренних войск МВД Российской Федерации капитана Павла Гончарова Ларисой Константиновной на кладбище, где почтили память и возложили цветы к его могиле. 1 ноября исполнилось 9 лет с момента авиакатастрофы, в которой погиб борттехник по авиационно-десантному оборудованию Ил-76, уроженец Бурятии Павел Гончаров.