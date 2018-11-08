Он отправится на чемпионат Дальневосточного федерального округа
3-4 ноября прошёл чемпионат Бурятии по пауэрлифтингу. В весовой категории до 105 кг чемпионом стал сотрудник колонии-поселения №-3, кандидат в мастера спорта Дмитрий Нестеров.
Всего в состязаниях, которые прошли на стадионе Бурятского государственного университета, приняли участие 76 спортсменов в разных весовых категориях.
В настоящее время Дмитрий Нестеров готовится к участию в чемпионате Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Сотрудник колонии стал чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу
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