Сотрудник колонии стал чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу

Он отправится на чемпионат Дальневосточного федерального округа



3-4 ноября прошёл чемпионат Бурятии по пауэрлифтингу. В весовой категории до 105 кг чемпионом стал сотрудник колонии-поселения №-3, кандидат в мастера спорта Дмитрий Нестеров.



Всего в состязаниях, которые прошли на стадионе Бурятского государственного университета, приняли участие 76 спортсменов в разных весовых категориях.



В настоящее время Дмитрий Нестеров готовится к участию в чемпионате Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

