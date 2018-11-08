Улан-удэнский театр вновь покажет спектакль-бродилку

Горожан приглашают посмотреть постановку «Преступление и наказание»



9 и 29 ноября в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева состоится спектакль Сергея Левицкого «Преступление и наказание» по одноимённому произведению Достоевского.



Напомним, жанр постановки – спектакль-променад (бродилка, квест). По замыслу режиссера-постановщика у каждого зрителя будет возможность, словно на машине времени, перенестись внутрь романа. Позволят это сделать несколько театральных локаций, которые расположатся в служебных помещениях театра, – там, куда посторонним вход воспрещен.



Именно здесь и развернётся действие спектакля. Зрителям предлагается переходить от одной локации к другой, наблюдая за жизнью знакомых героев. Самый обычный дворник, словно только что сошедший со страниц романа, проведёт их из современного Улан-Удэ прямо в Петербург XIX века. Он пригласит гостей театра в трактир, где пахнет кислой капустой, солеными огурцами, водкой и где Мармеладов исповедуется Раскольникову. Он проведёт их в комнату Катерины Ивановны, куда принесли только что потоптанного лошадью Семена Захаровича. Вместе со всеми он подойдет так близко к двери квартиры Алёны Ивановны, что будет слышен последний вскрик убитой старухи-процентщицы.



И зритель окажется не столько зрителем, сколько участником театрального действия.



- Ему отводится своя, задуманная режиссером роль, подчиняющаяся определенным правилам: не выдать героям того, что все мы из современного мира и можем говорить по мобильному телефону и делать селфи. Не задерживаться дольше положенного времени на одной локации и строго следовать указаниям дворника. Не опаздывать на спектакль! Опаздывающие не смогут догнать группу, и им будет предложено посетить спектакль в другое время, ведь машина времени уже отправится в любимый роман – туда, где совершится «Преступление и наказание», - отмечают в театре.



В спектакле будет занята практически вся труппа, сообщили в Русском драматическом театре.