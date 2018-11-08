В Бурятии пройдёт первенство по каратэ

Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе



11 ноября в спортивном универсальном зале ФСК пройдёт первенство Бурятии по киокушинкай каратэ. Сразиться со спортсменами Бурятии в кумитэ на татами выйдут каратисты с Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.



- Зрелищность и динамика поединков увеличилась с введением новых правил. Одним из потенциальных изменений в правилах, обозначен допуск разрыва дистанции для выхода из клинча с помощью толчка кулаком одной или двух рук, а также предплечьем. Разрешены «подсечки», - сообщают организаторы.



Спортсмены продемонстрируют зрителям скорость, выносливость и силу духа. Младшие каратисты 8-9 лет, 10-11 лет и старше, покажут своё мастерство по дисциплине КАТА.



- Это будет демонстрация интеграции движений и силы, чистоты жеста, которая наэлектризует атмосферу в соревновательном зале, при этом не оставят в душе сомнения в силе и красоте искусства каратэ Киокушинкай, - отмечает председатель БРОО «Киокусинкай» Илькин Руфиев.



Главным судьёй турнира будет чемпион мира и Европы, лучший рефери чемпионата России 2018, судья международной категории, Дмитрий Лунёв (4 Дан), сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. Вход свободный.

