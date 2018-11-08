В Бурятии выберут лучшего учителя физики

Оцениваться будет уровень сложности эксперимента
В Бурятии с 13 по 15 декабря пройдёт республиканская олимпиада учителей физики общеобразовательных организаций. Заявки на участие принимаются до 7 декабря.
Олимпиада будет проводиться в два тура: теоретический и экспериментальный. Теоретический тур включает в себя решение физических задач высокого и олимпиадного уровней сложности, сообщили в министерстве образования республики.
В ходе экспериментального тура учителя разработают фрагмент урока с использованием различных видов школьного физического эксперимента. На этом этапе будут оцениваться методика и техника демонстрирования, а также уровень технической сложности эксперимента.
Горожан приглашают посмотреть постановку «Преступление и наказание»
Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе
Оцениваться будет уровень сложности эксперимента
Песню исполнили дети из вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд». ВИДЕО
Гендиректору выдано предписание
Женщина обратилась в суд
Ещё один выигрыш до сих пор не забрали
Лифт предназначен для перемещения больных и инвалидов
Действующая парковка представляет угрозу для пешеходов
Проснувшийся дар помогает ему передать своё умение другим мастерам. ВИДЕО
Все отключения были вызваны проведением ремонтных работ
Нарушения выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра 8 ноября по республике без осадков, небольшой снег возможен в Северобайкальском районе
Детям покажут новогоднюю сказку в театре имени Бестужева
Она была представлена в рамках международной конференции