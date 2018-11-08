В Бурятии выберут лучшего учителя физики



Олимпиада будет проводиться в два тура: теоретический и экспериментальный. Теоретический тур включает в себя решение физических задач высокого и олимпиадного уровней сложности, сообщили в министерстве образования республики.



В ходе экспериментального тура учителя разработают фрагмент урока с использованием различных видов школьного физического эксперимента. На этом этапе будут оцениваться методика и техника демонстрирования, а также уровень технической сложности эксперимента.



В Бурятии с 13 по 15 декабря пройдёт республиканская олимпиада учителей физики общеобразовательных организаций. Заявки на участие принимаются до 7 декабря.