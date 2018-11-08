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В Улан-Удэ медсестру не хотели признавать «Ветераном труда»

В Улан-Удэ медсестру не хотели признавать «Ветераном труда»
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина обратилась в суд

В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ обратилась женщина и просила признать незаконным решение отдела персонифицированного учёта и социальных выплат Управления социальной защиты населения об отказе в присвоении ей звания «Ветеран труда». Она объяснила, что с 9 октября 1996 года и до сих пор работает в одном из учреждений министерства обороны Бурятии. Она работала на должности медсестры 22 года, общий стаж работы 40 лет, награждена ведомственной наградой медалью «За трудовую доблесть».

При обращении в отдел соцзащиты населения в присвоении ей звания «Ветеран труда» было отказано в связи с тем, что на момент награждения медаль не являлась ведомственной наградой министерства обороны, дающей право на присвоение «Ветерана труда»

Однако суд признал действия минцозащиты неправомерными и удовлетворил требования работницы минобороны. Поскольку она награждена ведомственной медалью добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, на момент обращения к ответчику с заявлением о присвоении звания имела необходимый трудовой стаж.

Решение не вступило в законную силу, заключают в суде.
ветераны труда
 
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