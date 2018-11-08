Улан-удэнцы добились переноса парковки на Терешковой

Общественники получили обращение местных жителей, которые сообщили, что упомянутый участок представляет угрозу для пешеходов. По данному адресу находятся коммерческие помещения, а со второго этажа здания идет лестница прямо к проезжей части, где расположен нерегулируемый пешеходный переход. Люди, спускаясь с лестницы, попадают прямо на проезжую часть. Кроме того, обзор пешеходного перехода осложняют припаркованные автомобили, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.











- На момент согласования строительства лестницы и парковки вопрос безопасности пешеходов не был учтён, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко. – И теперь предприниматель будет обустраивать парковочную площадку за счёт сокращения зоны озеленения вдоль дома №12. Комитету по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ ещё при рассмотрении эскизного проекта необходимо было учесть влияние строящихся объектов на безопасность дорожного движения.











Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии добились переноса автопарковки на улице Терешковой, 12а, в Улан-Удэ.Активисты ОНФ направили в администрацию города запрос с просьбой решить проблему безопасности движения на данном участке дороги. Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ провёл комиссионное обследование с приглашением ГИБДД, комитета по строительству и комитета по архитектуре.По результатам проверки собственнику помещения было предписано заказать проектную документацию для обустройства автопарковки на отдельной площадке с закрытием существующей парковки.