Улан-удэнцы несколько часов оставались без воды

Все отключения были вызваны проведением ремонтных работ



Накануне произошло сразу несколько отключений водоснабжения в разных районах Улан-Удэ.



В 14:00 в связи с проведением ремонтных работ на сети холодного водоснабжения в районе улицы Теплотехническая 14 отключили потребителей 10 домов частного сектора. В 18:20 воду открыли без проведения ремонта аварийного участка, поскольку земляные работы нельзя проводить без согласования с хозяйствующим субъектом. Время отключения составило 4 часа 20 минут.



В тоже время также в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сети холодного водоснабжения в районе улицы Чертенкова 102а без воды остались жильцы с улиц Гайдара 2, 4 ,4а; Минина 2. В 15:10 заменили трубопровод и отрыли воду всем потребителям. Время отключения составило чуть больше часа.



В 15:00 из-за течи на внутридомовой сети горячего водоснабжения в микрорайоне Аэропорт 30, отключили воду с 1-й по 60-ю квартиры. Ремонтные работы продолжатся сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.

