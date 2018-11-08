Все отключения были вызваны проведением ремонтных работ
Накануне произошло сразу несколько отключений водоснабжения в разных районах Улан-Удэ.
В 14:00 в связи с проведением ремонтных работ на сети холодного водоснабжения в районе улицы Теплотехническая 14 отключили потребителей 10 домов частного сектора. В 18:20 воду открыли без проведения ремонта аварийного участка, поскольку земляные работы нельзя проводить без согласования с хозяйствующим субъектом. Время отключения составило 4 часа 20 минут.
В тоже время также в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сети холодного водоснабжения в районе улицы Чертенкова 102а без воды остались жильцы с улиц Гайдара 2, 4 ,4а; Минина 2. В 15:10 заменили трубопровод и отрыли воду всем потребителям. Время отключения составило чуть больше часа.
В 15:00 из-за течи на внутридомовой сети горячего водоснабжения в микрорайоне Аэропорт 30, отключили воду с 1-й по 60-ю квартиры. Ремонтные работы продолжатся сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы несколько часов оставались без воды
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