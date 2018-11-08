В Улан-Удэ до 4 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра 8 ноября по республике без осадков, небольшой снег возможен в Северобайкальском районе



Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17, по Прибайкалью и при облачности 6-11, по юго-западу и северо-востоку 22-27 мороза, днём 2-7 мороза, местами до 2 тепла, по северо-востоку 8-13мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура 12-14, днем 2-4 мороза.





