Маленьким улан-удэнцам преподнесут «Самый лучший подарок»





На малой сцене государственного Русского драматического театра имени Бестужева состоится премьера новогоднего спектакля для юных зрителей «Самый лучший подарок». Над музыкально-игровой сказкой работают: режиссёр Аюр Доржиев, художник Светлана Пузакова, авторы инсценировки – Александр Кузнецов и Аюр Доржиев.



- Под Новый год все мальчишки и девчонки пишут письма Деду Морозу, чтобы получить самые лучшие подарки. Вот только хулиган, оболтус и двоечник Егорка не успел отправить письмо. К тому же почтовый ящик не принимает почту, утверждая, что таким непослушным мальчишкам не положены подарки от Дедушки Мороза. Однако Егорка не собирается сдаваться и решает самостоятельно отправиться на Северный Полюс, чтобы лично вручить письмо и забрать все подарки. Себе в помощники он лепит Снеговика, который точно знает дорогу. Но по пути их ожидает немало приключений: встреча с голодным Серым волком, забавное происшествие в Африке и загадки от Белого Медведя, - обещают в театре.



«Самый лучший подарок» – это весёлая музыкально-игровая сказка о дружбе, доброте и взаимовыручке, о том, что любые трудности можно преодолеть, если быть смелыми и неравнодушными. О том, что самый лучший подарок, – это помощь другу. И эту важную истину дети узнают вместе с главным героем Егоркой. Вместе с ним они учатся быть честными и добрыми, а еще играют, веселятся и празднуют самый волшебный праздник в году, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



После интерактивного спектакля детей ждет встреча с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и другими героями. Новогодняя сказка даст возможность даже самым маленьким зрителям насладиться представлением и не слишком утомиться. Камерное пространство малой сцены, рассчитанное на 60 человек, не позволит малышам затеряться среди ребят постарше.



Показы пройдут с 24 по 30 декабря и с 2 по 8 января на малой сцене.