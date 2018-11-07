В мероприятии также принимают участие депутаты Госдумы и Совфеда
В Москве проходит первый в истории российской культуры всероссийский съезд директоров клубных учреждений. Мероприятие проходит в Москве с 6 по 8 ноября.
В составе делегации от Бурятии направлены 4 руководителя клубных учреждений: Заведующая Новоселенгинского сельского дома культуры Селенгинского района Виктория Кулакова, заведующая Усть-Эгитуйского сельского дома культуры Еравнинского района Оюна Намсараева. Также в составе делегации директор районного культурно-досугового центра Окинского района Станислав Борбуев и директор районного центра культуры и досуга Кяхтинского района Юлия Изосимова.
- Съезд объединит руководителей клубов России - самой массовой и самой востребованной сети культурно-просветительских учреждений, - отмечают организаторы съезда.
В рамках съезда планируется обсудить предварительные итоги реализации проекта, новые инновационные формы работы, а также мероприятия для включения в национальный проект «Культура» во исполнение указа президента России от 7 мая 2018 года № 204.
В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, представители общественных организаций, а также ведущие эксперты отрасли.
В программе съезда посещение первого всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё отечество – моя Россия!» в концертном зале Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Директора домов культуры Бурятии участвуют в съезде в Москве
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