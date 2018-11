Учёные: Молочные продукты в окрестностях Байкала появились 3300 лет назад‍

Исследования проводились в Монголии



Люди, жившие в степях Восточной Азии 3300 лет назад, уже обладали технологиями производства молочных продуктов. К такому выводу, по данным издания Proceedings of the National Academy of Sciences, пришли учёные, исследовавшие ряд археологических находок. Об этом сообщает Planet-today.ru.



- Жители степных районов Восточной Азии, по всей видимости, переняли молочное животноводство у людей, населявших западные евразийские степи. То есть, появление технологий производства молочных продуктов в Восточной Азии не было результатом большой миграции или вытеснения одних народов другими, как предполагали некоторые ученые ранее, — говорит Кристина Вариннер из Института изучения истории человека Общества Макса Планка, ведущий автор исследования.



Учёные под руководством Вариннер подвергли геномному анализу останки людей, живших на севере современной территории Монголии около одной тысячи лет до нашей эры.



- Эти люди произошли преимущественно от охотников и собирателей, которые жили в окрестностях Байкала. Анализ зубного налёта указывает на то, что они употребляли молоко и продукты на его основе. Молочное животноводство, как показали наши исследования, появилось в Восточной Азии в результате культурного обмена, — говорит Вариннер.