Также студентам привезли большое количество продуктов
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью был объявлен сбор продуктов и денег для студентов Буддийского университета «Даши Чойнхорлин».
К 1 ноября верующие собрали 115 тысяч рублей, а также предоставили различные продукты, картофель и другие овощи. Об этом сообщила сегодня Сангха России.
- Люди из различных районов нашей республики, Забайкальского края и других городов откликнулись, оказывают помощь и поддержку. Помощь предоставили жители с. Хилгантуй, с. Кудара-Сомон Кяхтинского района, с. Гутай Бичурского района, с. Хурамша Иволгинского района, с. Улзыто Еравнинского района, и других районов, городов: Москва, Красноярск, Чита, Якутск, Улан-Удэ. Города перечислили по платежам своих друзей, просим извинения, если кого то не указали. Огромная всем благодарность, кто перечисляет средства, организует сбор продуктов, пересылает сообщения другим, - поблагодарили представители Сангхи России.
Преподаватели и студенты Буддийского университета помолились за здоровье и благополучие дарителей.
- Считается , что помощь хуваракам во время учебы очень сильна. Ведь они постигают Учение Будды и будут развивать буддизм ради живых существ на своей родине, - отмечают в Сангхе.
Для будущих лам в Бурятии собрали 115 тысяч рублей
Общество, Фото:
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