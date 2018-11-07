В Забайкалье открыли новый изолятор



Строительство нового изолятора временного содержания в Карымском районе Забайкальского края было начато ещё год назад. Деньги выделялись из федерального бюджета. Современный изолятор оснащён 15 камерами, в которых одновременно могут содержаться до 57 человек.







В здании оборудован медицинский кабинет, помещения для работы следователей, адвокатов, а также комнаты для свиданий граждан с родственниками. Установленная система видеонаблюдения позволит в режиме реального времени следить за обстановкой во внутренних помещениях и по всему периметру здания.





Теперь жители Карымского района смогут получать услуги по линии ГИБДД, миграционной и справочной службы в одном здании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.