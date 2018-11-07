В Забайкалье открыли новый изолятор

Помещение оснащено 15 камерами
Строительство нового изолятора временного содержания в Карымском районе Забайкальского края было начато ещё год назад. Деньги выделялись из федерального бюджета. Современный изолятор оснащён 15 камерами, в которых одновременно могут содержаться до 57 человек.
В здании оборудован медицинский кабинет, помещения для работы следователей, адвокатов, а также комнаты для свиданий граждан с родственниками. Установленная система видеонаблюдения позволит в режиме реального времени следить за обстановкой во внутренних помещениях и по всему периметру здания.
Теперь жители Карымского района смогут получать услуги по линии ГИБДД, миграционной и справочной службы в одном здании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Помещение оснащено 15 камерами
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