В Иркутске утверждена новогодняя символика 2019 года
Об этом стало известно на заседании рабочей группы по вопросам организации и проведения новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- Планируется, что утверждённая символика будет использоваться в новогоднем оформлении центральных улиц, площадей, общественных пространств. Также предполагается ее размещение в учреждениях образования, культуры, спорта, в общественном транспорте, – сообщил и.о. заместителя мэра Иркутска Виталий Барышников.
Традиционно главные городские новогодние и рождественские гуляния пройдут в сквере имени Кирова, на островах Юность и Конный, а также на побережье залива Якоби. Кроме этого праздники будут организованы на территориях новых общественных пространств, мероприятия пройдут во всех округах Иркутска. Перечень и места проведения всех зимних активностей, а также праздничную афишу утвердят до 1 декабря.
Монтаж главной ёлки планируют начать с 17 ноября. Новогоднее оформление в сквере имени Кирова будет выдержано в стиле предстоящего Года театра, там предусмотрено размещение ледяных фигур, входных групп, горок, резиденции Деда Мороза.
В Иркутске утвердили символику празднования Нового года
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