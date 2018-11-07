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В Бурятии учителям отказывались оплачивать учебный отпуск

В Бурятии учителям отказывались оплачивать учебный отпуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учителям города Гусиноозёрск пришлось идти в суд

В Селенгинском районе уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились учителя общеобразовательных школ Гусиноозёрск. Они пожаловались на отказ работодателя оплатить учебный отпуск при получении первого высшего образования.

- Омбудсмен обратилась к руководству министерства образования и науки республики для проведения проверки изложенных доводов, пресечения нарушения прав педагогов, принятия мер по восстановлению их прав. В ответ Министерство разъяснило, что учителям следует защищать свои трудовые права в суде. При этом, руководство минобрнауки республики пришло к выводу, что министерству необходимо усилить контроль за надлежащим соблюдением норм трудового законодательства, особое внимание уделить выплатам трудового отпуска, - сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии.

В ситуацию вмешалась Гусиноозёрская межрайонная прокуратура. В отношении директоров школ возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.27 и ч.6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также внесены акты прокурорского реагирования в виде представления.

учителя уполномоченный по правам человека
 
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