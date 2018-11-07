В Улан-Удэ учителям напомнили, как пользоваться огнетушителями

Сотрудники МЧС провели инструктаж



Сегодня в рамках месячника «Безопасность жилища» сотрудники МЧС и представители всероссийского добровольного пожарного общества провели инструктаж педагогов и персонала средней №42.



Сотрудникам школы рассказали, как правильно проводить эвакуацию в случае чрезвычайного происшествия, как использовать средства пожаротушения, а также объяснили, чем отличается возгорание от пожара.



- Подобные профилактические мероприятия проводятся для того, чтобы педагоги были уверены в своих силах и в действиях детей. Чрезвычайное происшествие опасно тем, что неподготовленные люди могут подастся панике, которую сложно остановить. В связи с этим, взрослые которые работают с детьми должны постоянно говорить о правилах пожарной безопасности, и как себя вести в таких ситуациях, - рассказала председатель Бурятского отделения всероссийского добровольного пожарного общества Ирина Ронская.



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии Дмитрий Брянский рассказал присутствующим об основных правилах противопожарной безопасности, привёл распространённые причины возникновения пожаров и статистические данные согласно проведенных анализов за текущий год.



Так, с начала 2018 года в Улан-Удэ, по состоянию на 7 ноября, зарегистрировано 274 пожаров, погибло 18 человек и получили травмы 16 человек.



В рамках мероприятия специалисты показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, в частности пожарным краном. По итогу инструктажа, каждый сотрудник школы попробовал свои силы в тушении большого условного очага возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

