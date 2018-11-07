На зиму она собирается уехать в Улан-Удэ
Столетие отпраздновала жительница посёлка Усть-Ордынский Мария Хартанова. Ветерану вручили благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Мария Николаевна – ровесница аймака, который стал основой современного Эхирит-Булагатского района. Он был основан в 1918 году на основании постановления I общенационального съезда бурят Иркутской губернии и Забайкальской области.
Родилась долгожительница в деревне Тадай Эхирит-Булагатского аймака. После школы окончила курсы телефонисток, работала на почте, затем рабочей в Заготзерне. Муж Константин Хунгеев ушёл на фронт добровольцем, в 1945 году вернулся домой. После войны Мария Николаевна с супругом трудились в сфере сельского хозяйства, была дояркой, затем телятницей в колхозе «Улан туг». В семье было пятеро детей.
У Марии Николаевны 9 внуков, недавно родилась 19-я правнучка. В посёлке Усть-Ордынский живут со своими семьями трое её детей, остальные - в городах Иркутск, Улан-Удэ, Киев. Сама ветеран на зиму собирается поехать в Улан-Удэ к детям.
– Примите самые тёплые и искренние поздравления со 100-летним юбилеем основания Эхирит-Булагатского аймака. Вы принадлежите к легендарному поколению наших земляков, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило народное хозяйство и создало тот фундамент, который служит нам и сегодня, – подчеркнул глава округа Анатолий Прокопьев.
Жительница Усть-Орды отметила столетие
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ состоялось первенство управления Росгвардии по Бурятии по настольному теннису
В Иркутске утверждена новогодняя символика 2019 года
Учителям города Гусиноозёрск пришлось идти в суд
Женщина отказалась перевесить на другую должность
Сотрудники МЧС провели инструктаж
На зиму она собирается уехать в Улан-Удэ
Нарушения, найденные в больнице, перечислил Роспотребнадзор
Республика присоединится к акции «День правовой помощи детям»
Игрок сборной России Владимир Гранат поделился своей мечтой возродить стадион «Локомотив». ВИДЕО
Медицинское заключение выдавали, даже если водители принимали психоактивные вещества
Баскетбольный клуб «Лара» обошёл соперников с отрывом в 32 очка
В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с утра прошли молебны Мандал Шива
Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу
Для этого ученикам необходимо написать эссе о семье императора Николая II
Тигрёнок Ермак в последний раз был вместе с мамой