Жительница Усть-Орды отметила столетие

На зиму она собирается уехать в Улан-Удэ



Столетие отпраздновала жительница посёлка Усть-Ордынский Мария Хартанова. Ветерану вручили благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Мария Николаевна – ровесница аймака, который стал основой современного Эхирит-Булагатского района. Он был основан в 1918 году на основании постановления I общенационального съезда бурят Иркутской губернии и Забайкальской области.



Родилась долгожительница в деревне Тадай Эхирит-Булагатского аймака. После школы окончила курсы телефонисток, работала на почте, затем рабочей в Заготзерне. Муж Константин Хунгеев ушёл на фронт добровольцем, в 1945 году вернулся домой. После войны Мария Николаевна с супругом трудились в сфере сельского хозяйства, была дояркой, затем телятницей в колхозе «Улан туг». В семье было пятеро детей.



У Марии Николаевны 9 внуков, недавно родилась 19-я правнучка. В посёлке Усть-Ордынский живут со своими семьями трое её детей, остальные - в городах Иркутск, Улан-Удэ, Киев. Сама ветеран на зиму собирается поехать в Улан-Удэ к детям.



– Примите самые тёплые и искренние поздравления со 100-летним юбилеем основания Эхирит-Булагатского аймака. Вы принадлежите к легендарному поколению наших земляков, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило народное хозяйство и создало тот фундамент, который служит нам и сегодня, – подчеркнул глава округа Анатолий Прокопьев.

