Республика присоединится к акции «День правовой помощи детям»
Специалисты отдела постинтернатного сопровождения выпускников республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» проведут мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с приглашением специалистов различных ведомств. Мероприятие состоится 8 ноября в Бурятском республиканском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности.
Сотрудники управления Пенсионного фонда России в Улан-Удэ расскажут о правах нетрудоспособных лиц, достигших возраста 18 лет и старше, обучающихся в образовательных учреждениях, на пенсию по случаю потери кормильца и на повышение размера фиксированных частей пенсии.
Представители управления по делам молодёжи Улан-Удэ выступят с лекцией на тему «Вовлечение молодёжи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества».
Специалисты органов соцзащиты проконсультируют по вопросам оказания мер социальной поддержки, адресной социальной и единовременной материальной помощи, обеспечения жильём и трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Улан-Удэ сиротам расскажут о правах и соцподдержке
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Республика присоединится к акции «День правовой помощи детям»
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