В иркутских больницах закрывали глаза на психические заболевания водителей

Медицинское заключение выдавали, даже если водители принимали психоактивные вещества
В Эхирит-Булагатском района прокуратура выявила многочисленные факты выдачи необоснованных медицинских заключений для получения водительских удостоверений.
Необоснованные медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом, выдавали специалисты ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», а также ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница».
Установлено, что при наличии у 21 водителя психических заболеваний и заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ, врачами-психиатрами и врачами-наркологами выданы медицинские заключения об их годности к управлению машинами.
Жители, находящиеся на учёте, проходили медосмотр не по прописке, тем самым смогли получить необоснованные медицинские заключения с целью оформления водительских удостоверений.
По результатам проверки прокурором в суд предъявлены административные исковые заявления о прекращении действия их права на управление транспортными средствами.
Кроме того, внесены представления в медицинские организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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Медицинское заключение выдавали, даже если водители принимали психоактивные вещества
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