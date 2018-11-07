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В иркутских больницах закрывали глаза на психические заболевания водителей

В иркутских больницах закрывали глаза на психические заболевания водителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Медицинское заключение выдавали, даже если водители принимали психоактивные вещества

В Эхирит-Булагатском района прокуратура выявила многочисленные факты выдачи необоснованных медицинских заключений для получения водительских удостоверений.

Необоснованные медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом, выдавали специалисты ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», а также ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница».

Установлено, что при наличии у 21 водителя психических заболеваний и заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ, врачами-психиатрами и врачами-наркологами выданы медицинские заключения об их годности к управлению машинами.

Жители, находящиеся на учёте, проходили медосмотр не по прописке, тем самым смогли получить необоснованные медицинские заключения с целью оформления водительских удостоверений.

По результатам проверки прокурором в суд предъявлены административные исковые заявления о прекращении действия их права на управление транспортными средствами. 

Кроме того, внесены представления в медицинские организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
 
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