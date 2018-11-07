Баскетбольный клуб «Лара» обошёл соперников с отрывом в 32 очка
В Улан-Удэ 3 ноября состоялся матч «Лара» (Улан-Удэ) – «Олсистем»с (Иркутск) в рамках Международной любительской баскетбольной лиги.
Баскетбольный клуб «Лара» одержал уверенную победу в матче с иркутянами и выиграл со счётом 89:57, сообщает пресс-служба минспорта республики.
Баскетболисты Улан-Удэ одержали победу над иркутянами
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