В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с утра прошли молебны Мандал Шива
Мандал Шива – это ритуал, посвящённый божеству Зелёная Тара, сообщают в пресс-службе Сангхе России.
- Во время ритуала четырежды подносят мандалу – символ всех богатств вселенной. Ламы сначала подносят мандалу, олицетворяющую богатства, достатки и красоты вселенной, всем Учителям, Буддам и Бодхисаттвам, а затем три раза её подносят Зеленой Таре. В завершении молитвы посвящают заслуги на благо всех живых существ. Во время проведения ритуала ламы многократно читают молитву «Восхваление двадцати одной Богини Зелёной Тары», - поясняют в Сангхе.
Буддисты считают, что моледен Мандал Шива способствует быстрому выздоровлению, устранению препятствий, обретению благополучия.
В этот день 30 числа ламы советуют верующим воздержаться от негативных действий и мыслей.
В дацанах Бурятии прошли молебны в честь Зелёной Тары
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