07 Ноября

06 Ноября

Популярное

Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ

Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ
Общество, 
Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу

Исправительную колонию №8 посетили четырёхкратный абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса Энвер Ниязиев и чемпион Бурятии по пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта Эдуард Николаев.

Спортсмены провели мастер-класс по русскому жиму штанги для осуждённых и рассказали о технических особенностях данной дисциплины. Они объяснили, как правильно распределить силы во время соревнований, на что необходимо обратить внимание при проведении тренировок, уделили особое внимание правильности выполнения упражнений.

После атлеты провели соревнование с фиксированным весом штанги - 60 килограмм. Самый лучший результат показал осуждённый 3 отряда учреждения, который сделал 51 повторение за один подход.

После подведения итогов состоялось награждение победителей. Энвер Ниязиев и Эдуард Николаев вручили всем участникам грамоты и сладкие призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
колония пауэрлифтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В дацанах Бурятии прошли молебны в честь Зелёной Тары
В дацанах Бурятии прошли молебны в честь Зелёной Тары
Общество, 07.11.2018
В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с утра прошли молебны Мандал Шива  
Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ
Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ
Общество, 07.11.2018
Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу
Школьники Улан-Удэ могут выиграть поездку в Екатеринбург
Школьники Улан-Удэ могут выиграть поездку в Екатеринбург
Общество, 07.11.2018
Для этого ученикам необходимо написать эссе о семье императора Николая II
Тигрёнок, который переедет в Улан-Удэ, радуется зиме. Видео
Тигрёнок, который переедет в Улан-Удэ, радуется зиме. Видео
Общество, 07.11.2018
Тигрёнок Ермак в последний раз был вместе с мамой
Могилу солдата из Бурятии нашли в Туле
Могилу солдата из Бурятии нашли в Туле
Общество, 07.11.2018
В Тулу приехала делегация из Бурятского национального лицея-интерната Улан-Удэ
В Иволгинске открыли современную спортплощадку
В Иволгинске открыли современную спортплощадку
Общество, 07.11.2018
Здесь можно играть в баскетбол, футбол, заниматься спортом
Выставка народного художника откроется в Улан-Удэ
Выставка народного художника откроется в Улан-Удэ
Общество, 07.11.2018
Выставка будет посвящена 100-летию Лубсана Доржиева
В Улан-Удэ пройдёт КВН на бурятском языке
В Улан-Удэ пройдёт КВН на бурятском языке
Общество, 07.11.2018
Фестиваль на бурятском языке состоится в пятый раз
Улан-удэнке, арендовавшей авто, пришлось платить за ремонт двигателя
Улан-удэнке, арендовавшей авто, пришлось платить за ремонт двигателя
Общество, 07.11.2018
В столице Бурятии обычная процедура аренды легкового автомобиля обернулась для улан-удэнки крупными расходами
В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами
В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами
Общество, 07.11.2018
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона
Улан-удэнцы полдня оставались без воды
Улан-удэнцы полдня оставались без воды
Общество, 07.11.2018
На сетях произошла утечка
Стало известно, как живёт брошенный в горящую печь парень из Бурятии
Стало известно, как живёт брошенный в горящую печь парень из Бурятии
Общество, 07.11.2018
16-летний парень поддерживает отношения с отцом, который едва не сжёг его заживо
В Бурятии построят солнечный телескоп на 30-метровой башне
В Бурятии построят солнечный телескоп на 30-метровой башне
Общество, 07.11.2018
Проект национального гелиофизического комплекса в Бурятии будет готов к концу года
В Улан-Удэ из горящего дома спасли двух человек
В Улан-Удэ из горящего дома спасли двух человек
Общество, 07.11.2018
Пожар произошёл вечером в центре города 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^