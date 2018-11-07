Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу
Исправительную колонию №8 посетили четырёхкратный абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса Энвер Ниязиев и чемпион Бурятии по пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта Эдуард Николаев.
Спортсмены провели мастер-класс по русскому жиму штанги для осуждённых и рассказали о технических особенностях данной дисциплины. Они объяснили, как правильно распределить силы во время соревнований, на что необходимо обратить внимание при проведении тренировок, уделили особое внимание правильности выполнения упражнений.
После атлеты провели соревнование с фиксированным весом штанги - 60 килограмм. Самый лучший результат показал осуждённый 3 отряда учреждения, который сделал 51 повторение за один подход.
После подведения итогов состоялось награждение победителей. Энвер Ниязиев и Эдуард Николаев вручили всем участникам грамоты и сладкие призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России с утра прошли молебны Мандал Шива
Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу
Для этого ученикам необходимо написать эссе о семье императора Николая II
Тигрёнок Ермак в последний раз был вместе с мамой
В Тулу приехала делегация из Бурятского национального лицея-интерната Улан-Удэ
Здесь можно играть в баскетбол, футбол, заниматься спортом
Выставка будет посвящена 100-летию Лубсана Доржиева
Фестиваль на бурятском языке состоится в пятый раз
В столице Бурятии обычная процедура аренды легкового автомобиля обернулась для улан-удэнки крупными расходами
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона
На сетях произошла утечка
16-летний парень поддерживает отношения с отцом, который едва не сжёг его заживо
Проект национального гелиофизического комплекса в Бурятии будет готов к концу года
Пожар произошёл вечером в центре города
Предпринимателю грозит штраф