Соревнования по русскому жиму штанги прошли в колонии Улан-Удэ

Осуждённым дал мастер-класс чемпион мира по пауэрлифтингу



Исправительную колонию №8 посетили четырёхкратный абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса Энвер Ниязиев и чемпион Бурятии по пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта Эдуард Николаев.



Спортсмены провели мастер-класс по русскому жиму штанги для осуждённых и рассказали о технических особенностях данной дисциплины. Они объяснили, как правильно распределить силы во время соревнований, на что необходимо обратить внимание при проведении тренировок, уделили особое внимание правильности выполнения упражнений.



После атлеты провели соревнование с фиксированным весом штанги - 60 килограмм. Самый лучший результат показал осуждённый 3 отряда учреждения, который сделал 51 повторение за один подход.



После подведения итогов состоялось награждение победителей. Энвер Ниязиев и Эдуард Николаев вручили всем участникам грамоты и сладкие призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

