Школьники Улан-Удэ могут выиграть поездку в Екатеринбург

Для этого ученикам необходимо написать эссе о семье императора Николая II
В Улан-Удэ проходит конкурс на лучшее эссе, приуроченный к столетию трагической гибели последнего русского императора Николая II и его венценосной семьи на тему: «Семья царственных страстотерпцев как образец семейных отношений». Организаторы конкурса - приход Свято-Троицкого храма Улан-Удэ и отдел религиозного образования и катехизации Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Проект является победителем регионального конкурса «Православная инициатива 2018-2019».
Для участия в конкурсе приглашают учащихся средних общеобразовательных и воскресных школ, студенты в возрасте от 14 до 17 лет. 12 победителей конкурса получат возможность съездить в паломническую поездку в Екатеринбург.
- Цель конкурса: осветить жизнь царской семьи, их духовно-нравственный подвиг терпения и любви особенно в последние годы жизни, как образец семейных отношений и пример для возрождения духовно-нравственных, семейных ценностей России, - сообщает пресс-службе епархии.
Работы конкурсантов можно присылать не позднее 25 ноября, 100_let@inbox.ru
Положение о конкурсе можно посмотреть здесь:
https://uud-eparh.ru/images/phocagallery/drugoe/2018_11_06/polojenie.doc
Для этого ученикам необходимо написать эссе о семье императора Николая II
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