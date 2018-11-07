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Выставка народного художника откроется в Улан-Удэ

Выставка народного художника откроется в Улан-Удэ
Общество, 
Выставка будет посвящена 100-летию Лубсана Доржиева

Экспозицию составят произведения художника Лубсана Доржиева разных лет из фондов республиканского центра народного творчества и национального музея Бурятии.

- Лубсан Доржиев внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии, в сохранение и развитие старобурятской живописи и бурятской орнаментики, - отмечают в министерстве культуры Бурятии.

На открытии выставки 15 ноября в Художественном музее имени Сампилова состоится премьера документального фильма о Лубсане Доржиеве. Мастер-класс по «буряад зураг» проведёт преподаватель живописи буддийского университета «Даши Чойнхорлийн» традиционной Буддийской сангхи России Чимит-лама, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

Справка:

Лубсан Доржиев (1918 – 2011) – живописец, график, лауреат государственной премии республики Бурятия, народный художник Бурятской АССР.

Значение творчества Лубсана Доржиева для изобразительного искусства и культуры Бурятии трудно переоценить. На протяжении нескольких десятилетий – с начала 60-х до середины 90-х годов, он вёл кропотливую работу по сбору и фиксации образцов бурятской орнаментики.

Художник запечатлел на бумаге росписи интерьеров дацанов, изделий из серебра и традиционной мебели. В это же время он создал и свои первые картины в стиле «буряад зураг» (старобурятская живопись).

Запрет на буддийское искусство и «всё буддийское» в искусстве Бурятии существовал необъяснимо долго, вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия. Несмотря на запрет, Лубсан Доржиевич продолжал упорно и много работать.

Тем самым художник внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии, в сохранение и развитие старобурятской живописи и бурятской орнаментики, которые формируют эстетическое сознание современников и являются выразительным языком традиционной художественной культуры и народных художественных промыслов.
выставка
 
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