Выставка будет посвящена 100-летию Лубсана Доржиева
Экспозицию составят произведения художника Лубсана Доржиева разных лет из фондов республиканского центра народного творчества и национального музея Бурятии.
- Лубсан Доржиев внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии, в сохранение и развитие старобурятской живописи и бурятской орнаментики, - отмечают в министерстве культуры Бурятии.
На открытии выставки 15 ноября в Художественном музее имени Сампилова состоится премьера документального фильма о Лубсане Доржиеве. Мастер-класс по «буряад зураг» проведёт преподаватель живописи буддийского университета «Даши Чойнхорлийн» традиционной Буддийской сангхи России Чимит-лама, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.
Справка:
Лубсан Доржиев (1918 – 2011) – живописец, график, лауреат государственной премии республики Бурятия, народный художник Бурятской АССР.
Значение творчества Лубсана Доржиева для изобразительного искусства и культуры Бурятии трудно переоценить. На протяжении нескольких десятилетий – с начала 60-х до середины 90-х годов, он вёл кропотливую работу по сбору и фиксации образцов бурятской орнаментики.
Художник запечатлел на бумаге росписи интерьеров дацанов, изделий из серебра и традиционной мебели. В это же время он создал и свои первые картины в стиле «буряад зураг» (старобурятская живопись).
Запрет на буддийское искусство и «всё буддийское» в искусстве Бурятии существовал необъяснимо долго, вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия. Несмотря на запрет, Лубсан Доржиевич продолжал упорно и много работать.
Тем самым художник внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии, в сохранение и развитие старобурятской живописи и бурятской орнаментики, которые формируют эстетическое сознание современников и являются выразительным языком традиционной художественной культуры и народных художественных промыслов.
Выставка народного художника откроется в Улан-Удэ
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