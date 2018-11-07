Предпринимателю грозит штраф
Как выяснила проверка прокуратуры с привлечением специалистов управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора по Бурятия индивидуальный предприниматель в Иволгинском районе нарушал закон о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.
- У индивидуального предпринимателя отсутствовали обязательные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, используемых в изготовлении хлеба и хлебобулочных изделий. Изготовление продукции производилось в антисанитарных условиях, последовательность технологического процесса не обеспечивалась,- сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Также вскрыты факты использования пшеничной муки, заражённой насекомыми – вредителями зерна - хрущаками.
Возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит штраф до 40 тысяч рублей.
В Бурятии пекли хлеб из заражённой муки в антисанитарных условиях
Общество, Фото:
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