В Бурятии пекли хлеб из заражённой муки в антисанитарных условиях

Предпринимателю грозит штраф



Как выяснила проверка прокуратуры с привлечением специалистов управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора по Бурятия индивидуальный предприниматель в Иволгинском районе нарушал закон о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.



- У индивидуального предпринимателя отсутствовали обязательные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, используемых в изготовлении хлеба и хлебобулочных изделий. Изготовление продукции производилось в антисанитарных условиях, последовательность технологического процесса не обеспечивалась,- сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Также вскрыты факты использования пшеничной муки, заражённой насекомыми – вредителями зерна - хрущаками.



Возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит штраф до 40 тысяч рублей.



