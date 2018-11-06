Фестиваль «Земля снежного барса» пройдёт в Бурятии

Фестиваль будет посвящён сохранению редкого вида кошек



Для жителей Тункинского и Окинского районов, где обитает ирбис, устроят фестиваль «Земля снежного барса». Он состоится по инициативе Тункинского национального парка и Всемирного фонда дикой природы (WWF).



Фестиваль «Земля снежного барса» пройдёт в Бурятии уже второй раз. Бурятия присоединяется к красочному событию по примеру Республики Тыва и Алтай, где фестиваль организуют уже много лет. В прошлом году праздник впервые в регионе отметили в селе Кырен Тункинского района , объединив 16 общеобразовательных учреждения района. Главная цель «пятнистого фестиваля» — привлечь внимание к проблемам сохранения снежного барса в России и воспитать у местного населения, которое проживает бок о бок с редким хищником, бережное отношению к зверю, сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.



В Бурятии снежный барс обитает только на территории Тункиснкого и Окинского районов. Ещё несколько лет назад группировка ирбиса в Бурятии не считалась устойчивой, эксперты думали, что ирбисы, следы присутствия которых эксперты встречали на хребте Восточный Саян, не задерживаются в регионе, а мигрируют с территории соседней Монголии и обратно. С 2015 года WWF ведёт постоянный мониторинг численности и состояния группировок ирбиса в Бурятии. По данным WWF, в границах региона проживает от 9 до 12 особей снежного барса. Эти данные получены в результате тропления по следам, генетического исследования следов жизнедеятельности ирбиса и анализа кадров автоматических камер.



