В старом здании дети мёрзли
Впервые за последние годы в дошкольных учреждениях Улан-Удэ прошёл капитальный ремонт. Средства на ремонт выделены из резервного фонда президента России.
Одним из таких учреждений стал детский сад «Снежинка», построенный ещё в советские времена. Он остро нуждался в проведении капитального ремонта.
В старом здании дети мёрзли, поэтому первым делом отремонтировали крышу, утеплили фасад, полностью заменили окна и системы жизнеобеспечения.
Пожарным нормам теперь соответствуют новые пожарные лестницы, широкие дверные проёмы, окна и сантехника. Благоустроили и территорию детского сада - готовы спортивные площадки и преображены участки для прогулок.
На сегодняшний день обустроены проезд к детскому саду с улицы Трубачеева и пешеходная части дороги, предусмотрены парковочные места, заасфальтирована прилегающая территория. Открытие детского сада запланировано на ближайшие дни.
Провести столь масштабный ремонт и создать все необходимые условия для безопасного развития детей в дошкольных учреждениях удалось благодаря федеральному финансированию.
Ранее ход работ уже проверял мэр Улан-Удэ Александр Голков.
- Все основные подготовительные работы сделаны правильно с точки зрения всех технологий. Можно сказать, что оценка проведённым работам положительная, - сказал мэр.
Также Александр Голков отметил важность выделения средств из федерального бюджета, сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ после капремонта откроется детсад «Снежинка»
Общество, Фото:
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