В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Состязания пройдут в посёлке Онохой



С 10 по 11 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района состоится 8 этап кубка Бурятии по спортивному туризму. К участию приглашаются все желающие.



Отметим, что спортивный зал школы №1 в посёлке Онохой был оборудован в рамках реализации проекта федерации спортивного туризма «Туризм для всех». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

