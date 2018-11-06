Состязания пройдут в посёлке Онохой
С 10 по 11 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района состоится 8 этап кубка Бурятии по спортивному туризму. К участию приглашаются все желающие.
Отметим, что спортивный зал школы №1 в посёлке Онохой был оборудован в рамках реализации проекта федерации спортивного туризма «Туризм для всех». Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В Бурятии пройдут соревнования по спортивному туризму
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