Было задержано 85 несовершеннолетних нарушителей
На Восточно-Сибирской железной дороге прошла профилактическая акция «Каникулы». Транспортные полицейские и железнодорожники выявили 85 несовершеннолетних нарушителей правил нахождения на железной дороге, сообщает пресс-служба ВСЖД.
С 27 октября по 5 ноября было проведено 157 рейдов, 91 из них в местах, откуда поступали сообщения о нахождении детей и подростков на путях.
Акция «Каникулы» предполагает рейды на вокзалах, станциях и перегонах, во время которых выявляют несовершеннолетних, бесцельно находящихся на объектах транспорта, а также нарушителей правил общественного порядка. Также проводится разъяснительная работа с подростками.
По итогам рейдов составлено 72 административных протокола на детей и их родителей.
На железной дороге в Бурятии прошла акция «Каникулы»
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