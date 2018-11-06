На железной дороге в Бурятии прошла акция «Каникулы»

Было задержано 85 несовершеннолетних нарушителей



На Восточно-Сибирской железной дороге прошла профилактическая акция «Каникулы». Транспортные полицейские и железнодорожники выявили 85 несовершеннолетних нарушителей правил нахождения на железной дороге, сообщает пресс-служба ВСЖД.



С 27 октября по 5 ноября было проведено 157 рейдов, 91 из них в местах, откуда поступали сообщения о нахождении детей и подростков на путях.



Акция «Каникулы» предполагает рейды на вокзалах, станциях и перегонах, во время которых выявляют несовершеннолетних, бесцельно находящихся на объектах транспорта, а также нарушителей правил общественного порядка. Также проводится разъяснительная работа с подростками.



По итогам рейдов составлено 72 административных протокола на детей и их родителей.







