Футболисты из Улан-Удэ стали вице-чемпионами в Монголии

Юные футболисты футбольного клуба «Локомотив» из Улан-Удэ завоевали серебряные медали международного турнира «Deren cup – 2018» в Улан-Баторе. В состязаниях принимали участие спортсмены до 11 лет.
В первом матче турнира команда из Улан-Удэ обыграла соперник из Монголии «Селенгапресс» с разгромным счётом 7:0.
Во втором матче турнира юные «железнодорожники» обыграли ребят из читинского «Динамо» 4:2.
Следующие два матча юные футболисты провели за один день.
В первом матче футболистам Бурятии противостояли хозяева турнира. Встреча проходила в равной борьбе, при огромном количестве моментов у обоих ворот. Проявив полную самоотдачу, «железнодорожники» вырвали победу со счётом 2:1. Голами отметились Кирилл Злыгостев и Ардан Боболоев.
Во втором матче против команды «Lion» пришлось отдать ещё больше сил и эмоций. Ведя в счёте по ходу всего матча, за 3 минуты до конца «Локомотив» уступал со счётом 3:4, но ребята не опустили руки и довели до ничьей 4:4. Улан-удэнцы могли победить, если бы судья не отменил гол, забитый на последних секундах с аута, сообщили в ФК «Локомотив».
Следующий матч футболисты «Локомотива» провели с командой «Хоромхон». Матч закончился со счётом 3:3.
По итогам сыгранных матчей юные «железнодорожники» заняли второе место в группе, что позволило им сыграть в полуфинале турнира с командой «Эрчим».
В полуфинале футболисты из Бурятии оказались сильнее своих соперников. Матч завершился со счётом 5:2.
К сожалению, в финальном матче удача отвернулась от футболистов «Локомотива». Игра была проиграна команде «Хоромхон» со счётом 2:1.
- Ребята старались изо всех сил. Полностью выложились на площадке, но не хватило немного удачи. Поздравляем ребят с серебряными медалями. Не останавливаемся на достигнутом, есть к чему стремиться, - отметили в ФК «Локомотив».
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре команда «Локомотив» выиграла международный фестиваль «Большие звёзды светят малым» в Краснодарском крае. Поезду юным спортсменам оплатил игрок сборной России Владимир Гранат, бывший ученик школы «Локомотив».
В октябре съёмочная группа «Матч ТВ» снимала в этом улан-удэнском футбольном клубе материал для программы «С чего начинается футбол».