Улан-удэнцев приглашают на «Филипповские посиделки»

Зрителей ждёт выставка-продажа



Заслуженный коллектив народного творчества России Забайкальский народный семейский хор «Истоки» готовит концерт «Филипповские посиделки». Мероприятие состоится 25 ноября в филармонии.



- Забайкальский семейский народный хор «Истоки» приглашает своего любимого зрителя на концерт «Филипповские посиделки». Окунуться в атмосферу старины, вспомнить народные традиции, обряды Филиппова дня, узнать больше об обычаях празднования. Гости вечера вместе с артистами споют семейские песни, частушки, попляшут от души, примут участие в розыгрыше лотереи, отведают семейских пирогов, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



В фойе филармонии развернётся выставка-продажа семейской кухни, кукол-оберегов «Филипповка», изделий из бисера и многого другого. В концерте также выступят народный ансамбль песни и танца «Раздолье» и ансамбль «Сибирский сувенир».



Справка:



Филиппов день – последний день перед Рождественским постом, отмечается 27 ноября.

