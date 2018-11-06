Улан-удэнцев приглашают на «Филипповские посиделки»

Зрителей ждёт выставка-продажа
Заслуженный коллектив народного творчества России Забайкальский народный семейский хор «Истоки» готовит концерт «Филипповские посиделки». Мероприятие состоится 25 ноября в филармонии.
- Забайкальский семейский народный хор «Истоки» приглашает своего любимого зрителя на концерт «Филипповские посиделки». Окунуться в атмосферу старины, вспомнить народные традиции, обряды Филиппова дня, узнать больше об обычаях празднования. Гости вечера вместе с артистами споют семейские песни, частушки, попляшут от души, примут участие в розыгрыше лотереи, отведают семейских пирогов, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
В фойе филармонии развернётся выставка-продажа семейской кухни, кукол-оберегов «Филипповка», изделий из бисера и многого другого. В концерте также выступят народный ансамбль песни и танца «Раздолье» и ансамбль «Сибирский сувенир».
Справка:
Филиппов день – последний день перед Рождественским постом, отмечается 27 ноября.
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