В Улан-Удэ отловили больше 10 тысяч собак

Отлов безнадзорных животных продолжается



С начала года в Улан-Удэ отловлено 10 674 особей безнадзорных домашних животных. 159 из них поймали сторонние организации, сообщает управление по информационной политике города.



С 18 сентября Улан-Удэ объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных. В микрорайоне Забайкальский была обнаружена больная лисица. С 20 сентября по 6 ноября в микрорайоне отловлено 369 животных.



Из республиканского бюджета выделено дополнительно 4,8 млн рублей на отлов 2203 собак. Торги вновь выиграл комбинат по благоустройству города, контракт заключили 29 октября.



По информации правления по ветеринарии, ориентировочная дата снятия режима угрожаемой зоны – 19 ноября.





