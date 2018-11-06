Воспитательница из Бурятии поборется за звание лучшей в стране

15 лауреатов конкурса выступят с докладом-презентацией «Мой успешный проект»



Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» пройдёт с 17 по 22 ноября в Орле. Заключительный этап конкурса пройдёт на родине победителя прошлого года Дарьи Курасовой.



В этом году Бурятию представит воспитатель детского сада «Теремок» Анна Агафонова. В Бичурском саду Анна Александровна работает с 2011 года, со дня открытия. За это время через её опытные руки прошли более 140 малышей. Анна Агафонова работает с детьми в логопедической группе и параллельно руководит детской театральной студией дополнительного образования «Сказка».



- Одним из основных принципов, которого все мы придерживаемся в работе, является поддержка инициативы малышей. Инициативность – это обязательное условие совершенствования всей познавательной деятельности ребёнка, но особенно творческой, - сообщила Анна Агафонова.



Заключительный этап профессионального конкурса состоит из трёх туров – заочного и двух очных. В конкурсе этого года есть и новации: из заочного тура исключено конкурсное испытание «Эссе», а в первый очный тур включено новое испытание: «Сочинение на заданную тему», которое участники будут писать в первый конкурсный день.



15 лауреатов конкурса выступят с докладом-презентацией «Мой успешный проект» и поучаствуют в традиционном ток-шоу «Профессиональный разговор», который пройдёт по обновлённым правилам.



Лауреаты по итогам жеребьёвки будут объединены в 3 группы по 5 человек, каждая из которых в течение 30 минут проведёт обсуждение проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и его ведущие традиционно определяются оргкомитетом конкурса и оглашаются накануне, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

