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Воспитательница из Бурятии поборется за звание лучшей в стране

Воспитательница из Бурятии поборется за звание лучшей в стране
Общество, 
15 лауреатов конкурса выступят с докладом-презентацией «Мой успешный проект»

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» пройдёт с 17 по 22 ноября в Орле. Заключительный этап конкурса пройдёт на родине победителя прошлого года Дарьи Курасовой.

В этом году Бурятию представит воспитатель детского сада «Теремок» Анна Агафонова. В Бичурском саду Анна Александровна работает с 2011 года, со дня открытия. За это время через её опытные руки прошли более 140 малышей. Анна Агафонова работает с детьми в логопедической группе и параллельно руководит детской театральной студией дополнительного образования «Сказка».

- Одним из основных принципов, которого все мы придерживаемся в работе, является поддержка инициативы малышей. Инициативность – это обязательное условие совершенствования всей познавательной деятельности ребёнка, но особенно творческой, - сообщила Анна Агафонова.

Заключительный этап профессионального конкурса состоит из трёх туров – заочного и двух очных. В конкурсе этого года есть и новации: из заочного тура исключено конкурсное испытание «Эссе», а в первый очный тур включено новое испытание: «Сочинение на заданную тему», которое участники будут писать в первый конкурсный день.

15 лауреатов конкурса выступят с докладом-презентацией «Мой успешный проект» и поучаствуют в традиционном ток-шоу «Профессиональный разговор», который пройдёт по обновлённым правилам.

Лауреаты по итогам жеребьёвки будут объединены в 3 группы по 5 человек, каждая из которых в течение 30 минут проведёт обсуждение проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и его ведущие традиционно определяются оргкомитетом конкурса и оглашаются накануне, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
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