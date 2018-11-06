Композитор из Бурятии стала лауреатом конкурса в Карелии

Лариса Санжиева представила произведение «Вариации на тему бурятской народной песни»



В Карелии в городе Петрозаводск с 25 по 27 октября прошёл XI международный конкурс-фестиваль народной музыки «Кантеле». Конкурс состоял из нескольких этапов и отборочных туров. В конкурсе участвовали 400 композиторов и исполнителей из Финляндии, разных республик и городов России.



25 октября в Национальном театре состоялась церемония награждения композиторского конкурса. Впервые Бурятия представляла на этом конкурсе композитор, заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов России, председатель Союза композиторов Бурятии Лариса Санжиева.



Она приняла участие в композиторском конкурсе «Создание произведений для кантеле» и стала лауреатом третьей степени в номинации «Живые традиции». Лариса Санжиева представила произведение «Вариации на тему бурятской народной песни» для кантеле и фортепиано.



Памятный приз и диплом лауреата композитору на сцене театра вручал заместитель министра культуры республики Карелия Виктор Соловьёв, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

