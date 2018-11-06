Пока нет ни одного случая гриппа
В Бурятии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на сезонном уровне и не превышает эпидемических порогов. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За прошедшую неделю с 29 октября по 4 ноября в сравнении с предыдущей, отмечено снижение заболеваемости на 5,3%. Всего зарегистрировано 1055 случаев ОРВИ, показатель ниже эпидпорога в 2,8 раза.
Всего в республике от гриппа привито 444 367 человек, что составляет 45,2% от численности населения.
В Бурятии снижается заболеваемость ОРВИ
Общество, Фото:
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