В Иркутской области ожидается сильный ветер и снег



По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 ноября местами по области ожидается ухудшение погоды. Усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 16 метров в секунду, снег, позёмки, слабые метели, ночью в западных, северных и верхнеленских районах сильный снег, снежные накаты на дорогах.



Гидрометеорологи прогнозируют усиление северо-западного ветра с порывами до 16 метров в секунду, небольшой и умеренный снег в ряде районов региона, в связи с чем - метели и снежный накат на дорогах области.



Автовладельцам следует учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости. При снежном накате трассы, следует быть осторожным как водителям автотранспорта, так и пешеходам. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрёстках и пешеходных переходах.



Если вы получили предупреждение о метели, не оставляйте открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников незакреплённые вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.



Не пренебрегайте требованиям пожарной безопасности. Телефон пожарно-спасательной службы 101. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

