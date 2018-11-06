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В Бурятии устроили турнир по самбо памяти командира войсковой части

В Бурятии устроили турнир по самбо памяти командира войсковой части
Общество, 
Турнир собрал около 100 спортсменов

На прошедших выходных в Улан-Удэ в рамках Дня военного разведчика состоялся республиканский турнир по спортивному самбо, посвящённый памяти командира войсковой части 65262 полковника Анатолия Сидоренко. Состязания проходили в зале Центра олимпийской подготовки. На ковер вышло около 100 спортсменов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники ОМОН «Кречет» стали победителями и призёрами чемпионата. В весовой категории до 62 кг 1 место занял сотрудник ОМОН младший сержант полиции Эрдэм Абарзадиев, в весовой категории до 68 кг 2 место у младшего сержанта полиции Алексея Цыбенова, на третью ступень пьедестала взошёл также сотрудник ОМОН,младший сержант полиции Булат Батоев. В весовой категории до 82 кг первое и второе места заняли росгвардейцы: 1 место – младший лейтенант полиции Борис Николаев, 2 место – сержант полиции Барас Базаров.

Один из основоположников развития спортивного самбо в регионе полковник Анатолий Сидоренко, будучи командиром военной части посёлка Сосновый Бор, включил самбо в распорядок дня по физической подготовке, и военнослужащие стали изучать приёмы борьбы. Позже этот опыт переняли и другие войсковые части. В Росгвардии Бурятии также активно занимаются различными видами самбо.

- Данный турнир проводится на протяжении 4 лет. Сотрудники ОМОН «Кречет» принимают в нем активное участие с момента образования. Прошедший турнир показал, что наше подразделение достойно выступило в шести весовых категориях. Поединки были напряженными. На турнире мы испытали состав, состоящий из стажеров и молодых сотрудников нашего подразделения. И наши бойцы достойно выступили и заняли призовые места, из них два чемпиона, - отметил врио начальника управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник полиции Иван Ванчугов.

самбо спорт
 
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