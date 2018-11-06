Тайбоксёры Бурятия завоевали 4 медали в Новгороде

Общество, Фото: минспорта РБ

Команда республики впервые участвовала в кубке содружества по тайскому боксу



С 29 октября по 4 ноября в Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования «Кубок Содружества» по тайскому боксу. В рамках мероприятия также состоялся кубок России среди взрослых.



Бурятию представляли спортсмены трёх клубов по тайскому боксу - Иволгинской спортивной школы, спортивной школы №16 «Забайкалец» и спортивного клуба «Пересвет».



Наши спортсмены завоевали два серебра и две бронзы. Серебряными призёрами стали Виолетта Зарубина и Алина Герасимова, бронзу завоевали Аркадий Гараев и Максим Гаськов.



С 1 по 2 декабря также состоится чемпионат Улан-Удэ по тайскому боксу. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

