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Тайбоксёры Бурятия завоевали 4 медали в Новгороде

Тайбоксёры Бурятия завоевали 4 медали в Новгороде
Общество,  Фото:минспорта РБ
Команда республики впервые участвовала в кубке содружества по тайскому боксу

С 29 октября по 4 ноября в Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования «Кубок Содружества» по тайскому боксу. В рамках мероприятия также состоялся кубок России среди взрослых.

Бурятию представляли спортсмены трёх клубов по тайскому боксу - Иволгинской спортивной школы, спортивной школы №16 «Забайкалец» и спортивного клуба «Пересвет».

Наши спортсмены завоевали два серебра и две бронзы. Серебряными призёрами стали Виолетта Зарубина и Алина Герасимова, бронзу завоевали Аркадий Гараев и Максим Гаськов.

С 1 по 2 декабря также состоится чемпионат Улан-Удэ по тайскому боксу. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
минспорта РБ тайский бокс
 
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