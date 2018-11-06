Он не будет работать 8 ноября
8 ноября не будет работать двусторонний автомобильный пункт пропуска «Монды-Ханх». Причина – праздничные мероприятия в соседней стране, посвящённые дню рождения Чингисхана и Дню гордости Монголии.
9 ноября работа пункта пропуска возобновится в соответствии с действующим режимом работы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
с 1 октября 2018 года пункт пропуска «Монды-Ханх» работает только в будние дни с 10.00 до 18.00.
Всем лицам, желающим посетить Монголию 8 ноября, а также в выходные и праздничные дни, Пограничное управление ФСБ рекомендует воспользоваться многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Кяхта» или железнодорожным автомобильным пунктом пропуска «Наушки».
Из-за дня рождения Чингисхана на границе Бурятии закроют пункт пропуска
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