До 10 ноября их обещают заменить на новые
С 20 августа по 31 октября была проведена проверка технического состояния источников наружного пожаротушения. Комплексная проверка гидрантов проводится два раза в год, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На территории города расположено 1343 пожарных гидранта, они находятся в эксплуатационной ответственности МУП «Водоканал». В Октябрьском районе - 634 гидранта, в Советском – 244, в Железнодорожном – 465, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
- Главное - скорость в данном вопросе, ведь счёт идёт на секунды. Шесть кубометров воды набирается за 5 минут. Схему расположения гидрантов на территории Улан-Удэ пожарные расчёты знают. Гидранты установлены у социальных объектов, крупных торговых центов, больниц. Например, только у БСМП их 4. Есть гидранты в лесных кварталах, в 140 квартале. В этом году построено 2 гидранта в микрорайоне Зверосовхоз. При проектировании крупных объектов всегда закладываются гидраты, так как это в первую очередь безопасность, - пояснил начальник цеха водоснабжения МУП «Водоканала» Дмитрий Мещеряков.
Гидранты, учитывая суровый климат, располагаются под землёй в колодце, чтобы в зимнее время не промерзало оборудование. В люк спускается сотрудник, прикрепляет колонку, к которой присоединяются пожарные рукава.
В ходе проверки из 1349 гидрантов было выявлено 4 неисправных по улице Столичной, 8, улице Буйко, 20 а, улице Забайкальской, 7 и 8 а. В срок до 10 ноября они будут заменены на новые.
В Улан-Удэ обнаружили 4 неисправных пожарных гидранта
Общество, Фото:
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