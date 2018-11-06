В больнице Бурятии хранили опасную крупу



В Бурятии специалисты надзора за качеством зерна и семенного контроля выявили нарушения в Кабанской центральной районной больнице.



На момент проверки в учреждении хранилось 53 килограмма крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Хлопья овсяные «Геркулес» весом 7,8 килограмм были введены в оборот с истёкшим сроком хранения и без документов.



Также, в помещении для хранения продуктов отсутствовали приборы, позволяющие установить относительную влажность и температуру воздуха, таким образом, невозможно было подтвердить, что соблюдался режим хранения крупы.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» выдали предписание об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

