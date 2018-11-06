Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

В больнице Бурятии хранили опасную крупу

Общество, 
Нарушения выявили в Кабанской районной больнице 

В Бурятии специалисты надзора за качеством зерна и семенного контроля выявили нарушения в Кабанской центральной районной больнице.

На момент проверки в учреждении хранилось 53 килограмма крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Хлопья овсяные «Геркулес» весом 7,8 килограмм были введены в оборот с истёкшим сроком хранения и без документов. 

Также, в помещении для хранения продуктов отсутствовали приборы, позволяющие установить относительную влажность и температуру воздуха, таким образом, невозможно было подтвердить, что соблюдался режим хранения крупы.

Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» выдали предписание об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии устроят «горячую линию» по такси
В Бурятии устроят «горячую линию» по такси
Общество, 06.11.2018
Вопросы смогут задать все желающие
В больнице Бурятии хранили опасную крупу
Общество, 06.11.2018
Нарушения выявили в Кабанской районной больнице
«Ночь искусств» провели в юношеской библиотеке Улан-Удэ
«Ночь искусств» провели в юношеской библиотеке Улан-Удэ
Общество, 06.11.2018
В акции приняли участие более 400 человек
Цирк Бурятии взял гран-при фестиваля в Луганске
Цирк Бурятии взял гран-при фестиваля в Луганске
Общество, 06.11.2018
Приза удостоились воздушные гимнасты
В Бурятии назвали организации высокой социальной эффективности
В Бурятии назвали организации высокой социальной эффективности
Общество, 06.11.2018
Победители представят республику на всероссийском уровне
В частном секторе Улан-Удэ проходят рейды
В частном секторе Улан-Удэ проходят рейды
Общество, 06.11.2018
В Улан-Удэ продолжается месячник «Безопасность жилища»
Мессенджеры обяжут проверять номера клиентов
Мессенджеры обяжут проверять номера клиентов
Общество, 06.11.2018
Глава Роскомнадзора пояснил, зачем это нужно
В Бурятию скоро привезут тигрёнка
В Бурятию скоро привезут тигрёнка
Общество, 06.11.2018
Новый обитатель Этнографического музея жизнерадостен и обладает хорошим аппетитом
Более 900 танкистов готовятся к выпуску в Забайкалье
Более 900 танкистов готовятся к выпуску в Забайкалье
Общество, 06.11.2018
Курсанты покажут мастерство в вождении танков Т-72
Улан-удэнец вышел в финал конкурса RU.TV
Улан-удэнец вышел в финал конкурса RU.TV
Общество, 06.11.2018
Гурген Агаджанян исполнил песню на бурятском языке
Центр Улан-Удэ остался без отопления
Центр Улан-Удэ остался без отопления
Общество, 06.11.2018
Отключение произошло в Советском районе
Новобранцев в Бурятии отправят на «верёвочные» курсы
Новобранцев в Бурятии отправят на «верёвочные» курсы
Общество, 06.11.2018
Психологи Восточного военного округа применят специальную психологическую программу для адаптации молодого пополнения к военной службе, разработанную в минувшем году

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^