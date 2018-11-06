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В частном секторе Улан-Удэ проходят рейды

В частном секторе Улан-Удэ проходят рейды
Общество, 
В Улан-Удэ продолжается месячник «Безопасность жилища»

4 ноября сотрудники управления по чрезвычайным ситуации, администрации Советского района Улан-Удэ и МЧС провели профилактический рейд в частном секторе микрорайона Лазо. В ходе подворного обхода с гражданами проводились профилактические беседы о необходимости контроля за состоянием электропроводки, печного и иного оборудования для обогрева дома.

- Традиционно в это время года домовладельцы топят печи, используют обогреватели, зачастую нарушая правила пожарной безопасности, в связи с чем отмечается рост бытовых пожаров. Как показывает практика, большая часть пожаров возникает по вине человека. Наряду с неосторожным, а порой просто небрежным обращением с огнем, нарушением правил эксплуатации электрооборудования, детской шалостью с огнём, неисправностью печей и дымоходов чаще всего пожары являются следствием незнания обывателем элементарных правил пожарной безопасности в зимний период, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Управлением ЧС совместно с органами пожнадзора проводится ряд профилактических мероприятий – обход домов, беседы с жителями, раздача памяток, а также лекции на предприятиях, организациях и в образовательных учреждениях.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошла очередная смерть на пожаре – девятая за последние пару недель.

рейд
 
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