Мессенджеры обяжут проверять номера клиентов

Глава Роскомнадзора пояснил, зачем это нужно



Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона, сообщают «Известия».



Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, говорится в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров. Информацию сотовым компаниям будут передавать сами мессенджеры.



Как пояснил «Известиям» глава Роскомнадзора Александр Жаров, это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан. «Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», — подчеркнул Жаров.



Администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору даётся 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В противном случае сервис должен отказать человеку в своих услугах, уточняют «Известия».



