Центр Улан-Удэ остался без отопления

Отключение произошло в Советском районе



Накануне в 16:00 для устранения утечки на обратном трубопроводе было отключено теплоснабжение в центре Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора по ул. Банзарова 12,14,16,18, ул. Набережная 32.



Сегодня ночью в 00:30 были заменены два отвода. Время отключения составило восемь с половиной часов, сообщают оперативные службы города.

