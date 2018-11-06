Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

Центр Улан-Удэ остался без отопления

Центр Улан-Удэ остался без отопления
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение произошло в Советском районе

Накануне в 16:00 для устранения утечки на обратном трубопроводе было отключено теплоснабжение в центре Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора по ул. Банзарова 12,14,16,18, ул. Набережная 32.

Сегодня ночью в 00:30 были заменены два отвода. Время отключения составило восемь с половиной часов, сообщают оперативные службы города.
отопительный сезон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Центр Улан-Удэ остался без отопления
Центр Улан-Удэ остался без отопления
Общество, 06.11.2018
Отключение произошло в Советском районе
Новобранцев в Бурятии отправят на «верёвочные» курсы
Новобранцев в Бурятии отправят на «верёвочные» курсы
Общество, 06.11.2018
Психологи Восточного военного округа применят специальную психологическую программу для адаптации молодого пополнения к военной службе, разработанную в минувшем году
В Улан-Удэ днём около ноля градусов
В Улан-Удэ днём около ноля градусов
Общество, 06.11.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег
Карантин по бешенству в Улан-Удэ могут снять 18 ноября
Карантин по бешенству в Улан-Удэ могут снять 18 ноября
Общество, 05.11.2018
Об этом сегодня сообщила мэрия города
Сапёры проверят полигоны в Бурятии
Сапёры проверят полигоны в Бурятии
Общество, 05.11.2018
В Восточном военном округе стартовал комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к зимнему периоду обучения
В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»
В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»
Общество, 05.11.2018
Видео показали на игре КВН Забайкальской железной дороги
Полицейский из Бурятии отстаёт в голосовании за звание лучшего в стране
Полицейский из Бурятии отстаёт в голосовании за звание лучшего в стране
Общество, 05.11.2018
У участкового из Бурятии пока 1,3 тысяча голосов
На Улан-Удэ опустилась «Ночь искусств» (фоторепортаж)
На Улан-Удэ опустилась «Ночь искусств» (фоторепортаж)
Общество, 05.11.2018
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи искусств»
К чемпионату мира по боксу в Бурятии сняли презентационный ролик
К чемпионату мира по боксу в Бурятии сняли презентационный ролик
Общество, 05.11.2018
Яркое видео нацелено прежде всего на иностранную аудиторию
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 05.11.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике, местами небольшой, умеренный снег
В Улан-Удэ осудили отца двоих детей за хранение наркотиков
В Улан-Удэ осудили отца двоих детей за хранение наркотиков
Общество, 04.11.2018
Мужчина уже привлекался за аналогичное преступление  

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^