Отключение произошло в Советском районе
Накануне в 16:00 для устранения утечки на обратном трубопроводе было отключено теплоснабжение в центре Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора по ул. Банзарова 12,14,16,18, ул. Набережная 32.
Сегодня ночью в 00:30 были заменены два отвода. Время отключения составило восемь с половиной часов, сообщают оперативные службы города.
Центр Улан-Удэ остался без отопления
Общество, Фото:
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