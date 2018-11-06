На предприятии в Бурятии выплачивали зарплату ниже МРОТ

Работодателя оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, на предприятия по производству консервов ООО «Агро-В», находящегося в Заиграевском районе Бурятии, нарушали трудовое законодательство.



Установлено, с мая по сентябрь 2018 года работникам предприятия выплачивалась заработная плата в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).



Директору ООО «Агро-В» объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Суд удовлетворил 51 заявление прокурора о выдаче судебных приказов на общую сумму 276 тысяч рублей.



Работодатель привлечён к административной ответственности, его оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

